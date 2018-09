Portugal rekent op oud-wereldkampioen voor titelstrijd in Oostenrijk

De Portugese bondscoach José Poeira heeft maandag zijn vierkoppige selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbrück (30 september). Kopman van de Portugezen is Rui Costa, de wereldkampioen van 2013 in Firenze.

De voormalige wereldkampioen kent een eerder matig seizoen zonder zeges vooralsnog. In het verleden schreef hij naast zijn wereldtitel ook nog onder meer drie etappes in de Tour en drie eindzeges in de Ronde van Zwitserland op zijn palmares.

De bijna 32-jarige Rui Costa (UAE Emirates) krijgt het gezelschap van Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo), Tiago Machado (Katusha-Alpecin) en Nelson Oliveira (Movistar).

In de tijdrit zullen Nelson Oliveira en Domingos Gonçalves (Radio Popular Boavista) de Portugese kleuren verdedigen.