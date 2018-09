Treinbegeleiders vragen solidariteit passagiers na recente incidenten

Brussel - Na de recente incidenten waarbij ze het slachtoffer werden van aanvallen op de trein, vragen de treinbegeleiders de steun van de passagiers. Dat zal woensdag gebeuren met een symbolische actie, zo meldt het onlangs opgerichte collectief “Stop agressie” van de treinbegeleiders.

“Als je solidair bent met onze bewustmakingsactie en je ook STOP wil zeggen aan het geweld, vragen wij, personeelsleden, aan jullie, reizigers, om op woensdag 19 september op de ramen van de trein die je neemt een post-it achter te laten met een boodschap #stopagressiesNMBS”, zo klinkt het. “We nodigen je ook uit om een foto te nemen van je post-it en deze te delen op de sociale netwerken met als hashtag #stopagressiesNMBS.”

“Onze boodschap is zeer duidelijk: we gaan niet wachten op een dode in de trein vooraleer een actieplan of risico-analyses worden voorgesteld. We willen dat onze directie onze veiligheid, evenals die van de reizigers, serieus neemt.”

Het collectief vraagt een reeks maatregelen, onder meer meer personeel in de stations en in de treinen in het algemeen, meer aanwezigheid van Securail-ploegen ‘s avonds op strategische plaatsen en twee treinbegeleiders op “risico”-treinen.

De actie wordt onder meer gesteund door TreinTramBus en Test-Aankoop.

(belga)