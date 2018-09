Met bier bekogelde rapper Boef stopt al na 5 minuten met optreden: “Ik heb mijn geld toch al”

Komt het nog goed met Boef? De Nederlandse rapper verliet het podium op het festival Strooipop afgelopen weekend al na 5 minuten omdat vanuit het publiek met bier naar hem gegooid was. “Ik heb mijn geld toch al gekregen”, sprak Boef, en weg was hij.

Bier gooien op Boef lijkt stilaan uit te groeien tot een nieuwe discipline in muziekland. De Nederlandse rapper kwam vorig jaar flink onder vuur te liggen toen hij vrouwen die laat uitgingen en bier dronken ‘hoeren’ noemde, en sindsdien wacht hem op de weinige plaatsen waar hij nog mag optreden een niet al te hartelijke ontvangst door het publiek.

Dat bleek afgelopen weekend nog eens op het festival Strooipop in het Nederlandse Geffen. Er was veel volk komen kijken naar de rapper, die erg hoog op de affiche stond, maar al na 5 minuten verliet hij het podium nadat iemand bier naar hem gegooid had. “Als jullie bier gaan gooien, ga ik naar huis”, sprak hij de mensen toe, zo is te zien op beelden van het Brabants Dagblad. “Voor mij is het simpel, ik heb mijn geld toch al gekregen.” En weg was hij.

Komt naar Trix

Concertorganisator Live Nation kondigt maandag aan dat de rapper op zaterdag 26 januari alsnog zijn uitgestelde concert in Trix in Antwerpen zal geven. Wie tickets had gekocht voor het concert op 18 oktober, dat uitgesteld werd, hoeft er geen nieuwe te kopen. De kaarten blijven gewoon geldig.

Wie tickets wil kopen, kan dat hier.