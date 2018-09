Noorse fjorden: Waar de natuur in superlatieven spreekt

Klaterende watervallen, ruwe vlaktes, hoge pieken, indrukwekkende gletsjers en diepgroene baaien: in Noorwegen spreekt de natuur enkel in superlatieven. Vooral dan de adembenemende fjorden, die op hun best zijn wanneer ze ’s ochtends in de vroegte zomaar voorbijglijden. Geen betere manier om het land van vikings en trollen te verkennen dan via het water. Toch voor wie zijn zeebenen heeft ingepakt.

Ik had ze al vaak zien liggen, de drijvende megahotels die in havensteden een lading toeristen aan land spuwen. Maar nog nooit had ik zo’n cruiseschip ook echt van dichtbij gezien. Buiten proportie ...