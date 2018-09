Origi loopt lichte enkelblessure op bij beloften van Liverpool

Divock Origi heeft bij een wedstrijd met de beloften van Liverpool een lichte enkelblessure opgelopen en mist zo goed als zeker de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League van dinsdag tegen Paris Saint-Germain. Dat heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp maandag bevestigd.

“We gaven Divock dit weekend wat speelminten bij de beloften, hij scoorde maar het ziet ernaar uit dat hij niet speelklaar geraakt voor morgen”, legde de Duitse trainer uit. “Hij heeft een lichte enkelblessure, het lijkt niet te ernstig. Hij probeerde het deze ochtend even maar dat ging niet te best. Morgenochtend zal hij het opnieuw proberen.”

Fit of niet, de kans dat Origi tegen PSG zou spelen is sowieso klein. De 23-jarige aanvaller heeft bij Liverpool af te rekenen met erg veel concurrentie en speelde dit seizoen nog niet voor de hoofdmacht.

The Reds hebben de goede vorm dit seizoen te pakken. Het team van (tweede) doelman Simon Mignolet liet in de Premier League na vijf duels nog geen punt liggen en staat samen op kop met Chelsea. Maar ook PSG kan in Frankrijk een soortgelijk perfect rapport na vijf wedstrijden voorleggen. Nog in groep C treft Rode Ster Belgrado in Servië Napoli.