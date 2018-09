Marcel Elens (80) is gids van de Nero-club

Hasselt - Een aantal leden van Wielerclub Jong en Fit Kermt rijden sedert jaren ook samen in de Nero-club. Het is een bende vrienden uit de buurt, die gewoon recreatief fietsen voor hun gezondheid, maar vooral tegen de ouderdom. En na elke rit wordt het glas geheven in ’t Bierhof in Spalbeek.

Wie de benen het ganse jaar wil soepel houden, kan op dinsdag- en donderdagmiddag meerijden met deze kranige kerels , met vertrek tegenover de kapel van Spalbeek. Afhankelijk van weer en wind gaan de ervaren benen geen uitdaging uit de weg op wielerpaden in 4 provincies, met afstanden die schommelen tussen de 60 en 100 km aan een tempo dat wordt bepaald door de traagste van de groep.

Op geregelde tijdstippen worden ook speciale uitstappen georganiseerd naar bekende wieleroorden zoals de Balenberg, de Stop van Lozen, de Blauwe Kei of Oteppe. Het is Marcel Elens die de weg uitstippelt en samen met René Polders de kop trekt.

Berbroekenaar Marcel Elens is een ex-wielrenner, die jaarlijks tussen de 12.000 en 14.000 km op de teller heeft. Als het niet regent, gaat hij al vroeg op pad om de komende ritten te verkennen. Niet verwonderlijk dat zijn conditie nog steeds op scherp staat.

Marcel heeft half augustus zijn tachtigste verjaardag gevierd en was het groot feest ter gelegenheid van zijn diamanten bruiloft met Roza Baerts.

Wie wil meerijden, is altijd welkom.