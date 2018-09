Vandaal beschadigt fietsen kunstproject op Groene Boulevard: “Liefste fietsvandaal, ik maak me zorgen om jou”

Hasselt - Sinds zaterdag kan je op de Hasselte Groene Boulevard het kunstproject ‘Ring Ring’ bezichtigen. Veertig fietsen willen op een ludieke of kritische manier aankaarten dat er nog werk is aan de fietsvriendelijkheid in de Limburgse hoofdstad. Twee dagen na de start zijn er echter al enkele fietsen beschadigd. Eén van de kunstenaars die meewerkte aan het project schrijft de vandaal aan via Facebook: “Liefste fietsvandaal, ik maak me zorgen om jou”.

Sara Bomans is één van de kunstenaars die meewerkte aan het project ‘Ring RIng’. Via Facebook schrijft ze maandag een brief aan de persoon die dit weekend enkele werken uit het project ‘herwerkte’. “Ik maak me zorgen om jou”, klinkt het. “Het moet namelijk erg slecht met je gaan, als je zo agressief wordt van wat fietsen op straat.” Luidt een korte passage uit haar brief. Haar volledige relaas (met foto’s) leest u hier: