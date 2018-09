Gemaskerd bal voor jeugdvrijwilligers

Crijt

Diepenbeek - Vrijdagavond werd de leiding en de aankomende leiding door de jeugddienst in samenwerking met de jeugdraad van harte uitgenodigd om hun vrijwillig engagement in het jeugdwerk te komen vieren op het vrijwilligersbal.

Omdat deze editie het 5de jaar is werd het ditmaal een feest met wat meer klasse en was de dresscode die van een gemaskerd bal. Heren werden verwacht in een kostuum met strik of das, de dames in geklede coctaildress of lange avondjurk voorzien van (oog)masker en dat de aanwezigen de basis van het walsen beheersen. Na de receptie en het pastabuffet konden de gasten met jetons een gokje wagen aan een van de vier speeltafels. Rond de klok van elven kwam het gemaskerd bal met de openingswals pas goed opgang.