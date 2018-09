Residentie Boneput vervult hartenwens van Lena met heerlijke boottocht

Bree - In Residentie Boneput werken personeelsleden lustig verder aan hun mooie initiatief 'Hartenwens'. Als derde in rij was Lena de gelukkige.

Je kan ons project vergelijken met 'make-a-wish'. Lena Huskens koos ervoor om het liefst van al nog eens met de boot te varen. Collega Dorien Vacca kwam met het toffe idee om de Paep van Meinecom te reserveren voor onze bewoners. Zij hebben een mooie rolstoeltoegankelijke boot en hadden voor ons een heerlijke lunch voorzien. Lena werd door collega's en bemanning in een erehaag begroet waarbij de kapitein haar officieel welkom heette op zijn boot.

We zijn erg fier op dit toffe project!