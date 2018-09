K.F. en Drumband Sint Cecilia Kanne houden concertnamiddag

Kanne

Riemst - Zondag 16 september vond de jaarlijkse concertnamiddag plaats van de koninklijke fanfare en drumband Sint Cecilia Kanne.

Met buiten zomerse temperaturen, liep de zaal al van in het begin goed vol om de Drumband Sint Cecilia Kanne aan het werk te zien. Zij brachten gekende werken en ook enkele nieuwe. Na de drumband was het de beurt aan Fanfare St. Blasius Cadier & Keer om daarna het dirigeerstokje door te geven aan de dirigent van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne. De Koninklijke Harmonie Salvia Heers mocht dit mooie concert afsluiten. Het was een gezellige namiddag en heel aangenaam om naar te luisteren.