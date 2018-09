Dit zijn de nieuwe briefjes van 100 en 200 euro

De nieuwe briefjes van 100 en 200 euro worden vanaf 28 mei 2019 in omloop gebracht. Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) maandagvoormiddag bekendgemaakt tijdens de voorstelling van de nieuwe briefjes.

De briefjes van 100 en 200 euro zijn de laatste van de zogenaamde Europa-serie. Het briefje van 500 euro wordt na een beslissing van de ECB niet meer geproduceerd. Sinds 2013 worden de eurobankbiljetten vernieuwd met verbeterde veiligheidskenmerken. De oude briefjes blijven geldig en worden geleidelijk aan uit circulatie genomen.

In 2013 verscheen het nieuwe 5 eurobiljet, in 2014 het 10 eurobiljet, in 2015 het 20 eurobiljet en vorig jaar het nieuwe briefje van 50 euro.

Foto: AFP