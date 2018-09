Tongeren - Op vrijdag 14 september werd de petanquebaan aan de Cottalaan in Tongeren tegenover de kerk, gelegen aan een grote wijk gerenoveerd door Stad Tongeren. De baan was helemaal onderkomen en niet meer bespeelbaar. Er was een vraag vanuit de buurt binnengekomen via het 'Meldpunt’ Samen ontspannen en bewegen is zeker de moeite waard. Deze plek kan echt uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplaats.