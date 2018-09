Bijna de helft van de Limburgers is niet tevreden over het brutoloon van hun burgemeester. Zij vinden het brutoloon te hoog in verhouding met de verantwoordelijkheden en het takenpakket van de functie.

De burgemeester verdient te veel, dat vindt bijna de helft van de Limburgers. De resultaten komen uit een peiling die Ivox uitvoerde in opdracht van Het Belang van Limburg. Daaruit ...