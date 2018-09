Staande ovatie bij afscheid directeur TISM

Bree - Na 21 jaar dienst in TISM Bree nam Michel Cardinaels afscheid van 'zijn' school. De 'vakschool', gelegen in de Witte Torenstraat, bouwde hij om tot een hypermoderne school voor wetenschap en techniek aan de scholencampus Bree.

Jarenlang was hij een voorvechter van het technisch onderwijs in Limburg en Vlaanderen.

Het technisch onderwijs moest en zou voor iedereen sexy worden. Geen uitdaging was hem teveel. De laatste jaren voor zijn pensioen stak hij zijn energie in het STEM-onderwijs.

De personeelsleden hebben van Michel uitgebreid afscheid genomen met een ludieke academische zitting. Maar ook de leerlingen wilden hem danken voor bewezen diensten en deden dat met een daverend applaus.

Bedankt Michel, niet enkel TISM, maar heel het Vlaamse onderwijslandschap leerde veel uit je enthousiame en gedrevenheid.