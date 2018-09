Vrouw van Koen Vanmechelen werd bijna ontvoerd in India: “Als ik anders had gereageerd, had ik haar nooit meer gezien”

“Ik ben geen vakantie­mens, maar als mijn vrouw en ik reizen, is het altijd avontuur”, laat Koen Vanmechelen optekenen in een interview met De Morgen. Om te vervolgen met de onthulling dat zijn vrouw ooit bijna ontvoerd werd in India. Een ervaring die Vanmechelen wel heeft laten nadenken bij reizen. “Het is een grote fout die dikwijls wordt gemaakt: de cultuur niet verstaan.”