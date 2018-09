Verkeersdag TISM eerstejaars

Bree - Dagelijks worden onze leerlingen geconfronteerd met heel wat onveilige verkeerssituaties. Daarom kregen ook dit schooljaar de eerstejaars van het TISM een verkeersdag voorgeschoteld.

Er stonden zes activiteiten op het programma. Er was een fietsencontrole die door de leerlingen van 2BVL werd uitgevoerd. Eveneens bemanden de leerlingen van 2BVL een fietsparcours, zodat de fietsbehendigheid kon getest worden. ‘De Wilg’ zorgde voor een bus, zodat de leerlingen een busevacuatie konden oefenen. Leerlingen werden ook via een presentatie en een zeil over de gevaren van de dode hoek geïnformeerd. Tenslotte maakten de leerlingen een kleine fietstocht rond de school en deden mee aan de verkeersquiz. Met deze actie hopen we op een veilig “verkeers-“jaar.