Vrachtwagen verliest lading wortelen op E34 en brandt uit: autosnelweg volledig versperd

De E34 richting Antwerpen is maandagmiddag ter hoogte van Oud-Turnhout volledig versperd na een ongeval met een vrachtwagen. De hinder zal nog enige tijd aanhouden, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Foto: BFM

De rijrichting is sinds 13.30 uur versperd. De weg is er afgesloten. Een vrachtwagenbestuurder verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde met zowel trekker als oplegger op zijn zij. De vrachtwagen, die geladen was met wortelen, vatte vervolgens vuur.

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De brandweer laat de dieseltank gecontroleerd uitbranden. De bestuurder raakte lichtgewond.

Wie zich naar Antwerpen begeeft, rijdt beter om via de E19 of volgt de verplichte lokale omleiding. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de weg nog enkele uren versperd zijn.

