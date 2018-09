Deze programma’s mag u op 17 september niet missen

In ‘Boer Zkt Vrouw’ kiezen de vijf Vlaamse boeren van de wereld welke twee vrouwen niet mee mogen naar hun nieuwe thuisland, Cath Luyten gaat op bezoek bij de 91-jarige Will Ferdy en licht explosieve chef-kok Gordon Ramsay tackelt het cocaïneprobleem in de keuken. Dit zijn de programma’s die uw maandagavond alvast wat kunnen verlichten.