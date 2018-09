Standwerkers gehuldigd

Tongeren - Op donderdag 13 september werden de standwerkers van 'Tongeren Foor' gehuldigd in het Praetorium. Er waren 50 standwerkers en 110 marktkramers. Er was ook een pluimpje voor Natascha die samen met de marktleiders voor de organisatie zorgt. De term 'standwerker' bestaat niet meer, maar Stad Tongeren gaat het wel in lokaal reglement opnemen en dat werd op luid applaus onthaald.

Voorzitter Victor Cluckers liet weten dat hij het spijtig vond dat hij het Belgisch Kampioenschap voor standwerkers niet naar hier heeft kunnen halen: "Ik had kandidaten vanuit Limburg, Oostende, Gent, Luik, Antwerpen, ... Volgend jaar komt het Belgisch Kampioenschap naar Tongeren".

Standwerker Patrick Vangenck uit Munsterbilzen nam het woord: "Er is een hele polemiek losgebarsten op Facebook. Ik wil de stad bedanken voor de goede ontvangst en het schitterend initiatief: het BK volgend jaar"

Een zeskoppige jury heeft voormiddag driemaal alle standwerkers bezocht en beluisterd. Dat resulteerde eerst in een lijst van 7, dan 5 en hieruit werd de top 3 gekozen:

1. Charly Truyens (Riksingen) met borstels

2. Kris Weckx (Scherpenheuvel) met inlegzolen

3. Kris (Antwerpen) met Aloe Vera