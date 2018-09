Man die via ‘Faroek’ werd opgespoord krijgt 4 jaar cel voor verkrachtingspoging in Hasselt

Hasselt - Een 29-jarige aangehouden man uit Oudenaarde is maandag in Hasselt veroordeeld tot vier jaar cel voor twee diefstallen en een verkrachtingspoging. Op 26 augustus vorig jaar vergreep hij zich aan 24-jarige vrouw uit Noord-Limburg. De speurders wisten de veelpleger onder meer te klissen na een uitzending in het VTM-programma ‘Faroek’.

Het slachtoffer, dat nu een behandeling bij een psycholoog volgt, was met haar vrienden een koppel op stap in Hasselt en ontmoette de man in een shishabar. Het ging er gemoedelijk aan toe totdat het slachtoffer ...