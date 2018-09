Aantal verkeersdoden op Limburgse wegen stijgt

In Limburg zijn tijdens eerste zes maanden van dit jaar 25 personen ter plaatse gestorven bij een verkeersongeval. Dat is een stijging van elf doden in vergelijking met dezelfde periode in 2017, zo blijkt uit de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute. Nochtans is in heel België het aantal doden met 14 procent gedaald.