Een opgeruimd huis en trucjes om beter te slapen: dit zoeken we nu de vakantie voorbij is

De vakantie is voorbij, het schooljaar is alweer begonnen en dus wordt er op Pinterest naar allerlei tips gezocht om opnieuw van start te gaan. Zo is het opruimen van het huis momenteel populair, is de bullet journal verder aan zijn opmars bezig, gaan we op zoek naar manieren om beter te slapen en is de herfst het moment bij uitstek voor een make-over.

Eenmaal augustus begint, zien ze bij Pinterest plots heel wat zoektermen populairder worden die te maken hebben met het einde van de zomer en de frisse start in september. Naar aanleiding daarvan stellen ze jaarlijks een 'Back to Life Report' op waarin ze enkele duidelijke trends naar voren schuiven.

1. Algemeen valt het op dat heel wat van de zoektermen gaan over 'selfcare routines' of gewoontes waarbij je zorg draagt voor jezelf. Die stegen in vergelijking met vorig jaar met 140 procent. Dat gaat onder meer over work-outs om in vorm te geraken, maar ook over huidverzorging en ochtend- en avondrituelen. Vooral dat laatste ging met een stijging van 157 procent flink de hoogte in.

Nog specifieker deden vooral een zelfgemaakte lavendelspray voor op je pyjama en beddengoed (goed voor 17.000 pins), kamillethee of -latte (4.000 pins) en moon milk (746 procent populairder) het goed. Dat laatste is een drankje op basis van ashwagandha, muskaatnoot en kaneel dat naar verluidt helpt voor een goede nachtrust.

2. De zoekterm bullet journalling werden 112 procent keer vaker ingetypt dan vorig jaar. Het gaat om een agendasysteem die rust in je hoofd moet creëren. In een mooi schriftje schrijf je je to-dolijstjes, hou je een dagboek bij en plan je je afspraken in. Het is een analoge manier om al je taakjes, gedachten, doelen, gemoedstoestanden en zelfs maandstonden bij te houden, die werd bedacht door de Amerikaanse designer Ryder Carroll. Het is ook de bedoeling dat je die zelf leuk vormgeeft. En waar doe je daarvoor ideetjes op? Op Pinterest natuurlijk.

3. Dit jaar alleen al hebben 14 miljoen Pinteresters gezocht naar manieren om zichzelf, hun leven en vooral hun huis te organiseren. Goed voor een globale stijging van 40 procent. Het populairst zijn manieren om de kast her in te richten (3,8 miljoen zoekopdrachten), de slaapkamer (2,2 miljoen zoekopdrachten) en de badkamer (1,8 miljoen zoekopdrachten). Maar niet alleen het interieur verdient aandacht, er werd ook volop gezocht naar tuinen (+48 procent) en ruimtes (+34 procent) om in te mediteren.

4. Er wordt ook heel wat gespeurd naar manieren om je lichaam en geest gezond te houden. Zo werd er maar liefst 63 miljoen keer gezocht naar fitnessoefeningen, maar gezonde recepten deden nog beter met 340 mljoen zoekertjes. Wat dat eerste betreft, zijn de trends die te ontwaren vallen fronts splits (+151 procent) en buti yoga (+55 procent), dat is een intensieve vorm van yoga gecombineerd met dansbewegingen. De nieuwe superfood trends zijn dan weer zwarte komijn (+128 procent) en basilicumzaadjes (+182 procent). Nog populair: opnieuw de moon milk, amandelyoghurt (+40 procent) en adaptogenen (+40 procent). Dat zijn laatste natuurlijke geneesmiddelen die de stress zouden verlichten.

5. De herfstige make-over staat op plaats vijf van meest opvallende trends. Net als in de lente lijken heel wat mensen de herfst te willen aanvatten met een nieuw kapsel. Daarbij valt vooral de zoekterm 'classic bob' op, die prijkt zelfs in de top twintig van meest gezochte pins. Net als ons haar kan ook onze huid na al dat zonnekloppen wel wat aandacht gebruiken. Opvallend hierbij is het zoekgedrag naar de term 'korean beauty' (+36 procent). De Koreaanse cosmeticamarkt is een van de meest vooruitstrevende wereldwijd en als je van nieuwe producten, ontwikkelingen en leuke verpakkingen houdt, dan hou je die best in de gaten.