Véronique De Kock vraagt 17.000 euro voor in Hasselt verduisterde handtassen

Hasselt -

Voormalig Miss België Véronique De Kock heeft zich maandag via haar advocaat burgerlijke partij gesteld in de Hasseltse rechtbank tegen een Italiaans koppel. De presentatrice eist 17.000 euro nadat het duo voor dit bedrag aan handtassen verduisterd heeft via hun winkel – Vintage Store – in de Dokter Willemsstraat in Hasselt.