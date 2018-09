Klanten van tienerhoertje riskeren celstraffen: “Ze zei dat ze zich prostitueerde om studies te kunnen betalen”

Zeven klanten van een 15-jarig tienerhoertje worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid. Vier van hen hadden nog een gunstig strafblad en hoorden acht maanden cel tegen zich vorderen, eventueel met uitstel. Voor de vijfde, die al meermaals veroordeeld werd, eiste de procureur één jaar effectief. De dossiers van de overige twee klanten werden uitgesteld naar volgende maand.

Het 15-jarige slachtoffer was in november 2016 verstrikt geraakt in de netten van Elias F. De tienerpooier had haar weggelokt uit de instelling waar ze verbleef en te werk gesteld in de prostitutie. Klanten kwamen met haar in contact via online advertenties, waar ze haar diensten aanbood als de 21-jarige ‘Rebecca’.

Zeven klanten werden tijdens het onderzoek naar de tienerpooier geïdentificeerd. Ze werden eerst gehoord als getuige, maar het openbaar ministerie besliste later om ook hen te vervolgen.

“Leek ouder dan 18”

Van de vijf beklaagden ontkenden er twee dat ze met het slachtoffer seksueel contact hadden, ook al had zij hen herkend op foto. De drie anderen gaven toe dat ze met haar hadden afgesproken in een hotel aan het Centraal Station van Antwerpen, maar ze wisten niet dat het meisje slechts 15 jaar was.

“Ze vertelde dat ze psychologie studeerde en dat ze zich prostitueerde om haar studies te kunnen betalen. Mijn cliënt geloofde haar. Het is nooit bij hem opgekomen dat ze minderjarig kon zijn. Ze leek ouder dan 18”, pleitte meester Jorgen Van Laer.

Onoverwinnelijke dwaling

De drie beklaagden vroegen de vrijspraak op basis van de ‘onoverwinnelijke dwaling’, maar het openbaar ministerie verzette zich daartegen. “Ze hebben zich onvoldoende vergewist van haar werkelijke leeftijd en kunnen zich bijgevolg niet beroepen op een dwaling”, stelde procureur Maarten Sobrie.

“Als ze op zeker wilden spelen, dan hadden ze haar identiteitskaart moeten vragen”, voerde ook advocaat Nikolaas Van Steenkiste aan, die voor het slachtoffer optreedt. Zij vraagt van elke klant 2.500 euro schadevergoeding.

Tienerpooier

Tienerpooier Elias F. werd in januari veroordeeld tot zeven jaar cel voor de seksuele uitbuiting van het 15-jarige slachtoffer en nog twee andere meisjes. Zijn dossier is nog hangende voor het hof van beroep.

Op 15 oktober wordt het vonnis uitgesproken in de vijf behandelde dossiers. De twee uitgestelde zaken worden op 10 oktober behandeld.