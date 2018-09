Meghan Markle en prins Harry komen niet naar de verjaardag van prins Charles

Prins Charles wordt binnenkort 70 en om dat te vieren organiseert zijn vrouw Camilla een feestje in Buckingham Palace. Zullen echter niet van de partij zijn: prins Harry en Meghan Markle. Zij zijn dan op tournee in het buitenland.

Prins Harry en Meghan Markle worden op 16 oktober in Sydney verwacht voor een bezoek aan Australië, meteen goed voor hun eerste officiële buitenlandse trip. Daarna volgen nog Fiji en Tonga om dan uiteindelijk via opnieuw Sydney terug naar huis te keren op 27 oktober. In het verleden had de Duchess of Sussex al aangegeven dat ze bijzonder uitkeek naar haar eerste overzeese trip, maar het is wel meteen een streep door de rekening voor Charles.

Zijn vrouw Camilla organiseert namelijk op 25 oktober, drie weken voor Charles' echte zeventigste verjaardag, een feestje ter ere van hem. Ze heeft dan een avond vol muziek met opera en ballet en een diner gepland in Buckingham Palace. Onder meer prins William en Kate Middleton, van wie haar zwangerschapsverlof in oktober afloopt, zullen van de partij zijn. Maar geen Harry en Meghan dus. Al zullen die tegen 14 november wel terug thuis zijn.

The Duke and Duchess of Sussex will undertake an official visit to Australia, Fiji, the Kingdom of Tonga, and New Zealand in the Autumn ????????????????



The tour will fall on the occasion of @InvictusSydney 2018. pic.twitter.com/BWlU14WM66