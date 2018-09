Hasselt -

Met onder meer een openingsles van journaliste Bo Van Spilbeeck opende hogeschool PXL maandagochtend het academiejaar. Bij de UCLL ging het er nog kleurrijker aan toe want daar kroop algemeen directeur Marc Vandewalle in een verfpak om zo door de studenten met graffitispuitbussen bewerkt te worden. In de ontspanningsruimte van de gebouwen in Diepenbeek hebben ze voortaan wel zijn schaduw die voortdurend over de studenten waakt.