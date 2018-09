KVLV Guigoven bakt fruittaarten bij Ida

Kortessem - De dames van KVLV Guigoven beleefden samen een fijne bakavond. Zij deden dat ten huize van Ida. Ook enkele leden van andere afdelingen bakten mee.

“Taart bakken doe je in een oven die je goed kent, hé, Benny”, geeft zij mee. “We werken met gistdeeg en brokkeldeeg. De meeste recepten komen uit ons KVLV-bakboek.” Op het programma staan streekeigen fruittaarten: pruimen-notentaart, kriekentaart met crumbel, peren-amandel, en warme appeltaart. “We zorgen ervoor dat iedereen aan de slag gaat. Ondertussen geven we mekaar tips.” Ter plekke proeven hoort er ook bij. Uiteindelijk bleef er genoeg over om ook naar huis mee te nemen.