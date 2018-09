Meisje (6) overleden na ongeluk met grasmaaier

Een zesjarig meisje uit het Nederlandse kampen is overleden na een ongeluk met een zitmaaier. Hoe ze precies onder het gevaarte terecht is gekomen, is onduidelijk. De 29-jarige bestuurder van de zitmaaier is wel gearresteerd, zo schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Het ongeval gebeurde vorige week op een grasveld in de wijk Onderdijks, in het Nederlandse dorp Kampen. Al is het voorlopig onduidelijk hoe het meisje precies onder de maaier terecht is gekomen. Het slachtoffer is eerst nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt burgemeester Bort Koelewijn. “Mijn hart is vol verdriet. Het is een enorme slag voor de familie en directe betrokkenen, maar ook voor alle medici die tot het uiterste hebben gevochten”, zegt Koelewijn in een reactie aan de Nederlandse krant AD.

De 29-jarige bestuurder van de grasmachine werd kort na het ongeval opgepakt. Maar na ondervraging mocht hij opnieuw beschikken. Hij blijft wel hoofdverdachte in het onderzoek. De grasmachine is in beslag genomen.

Het terrein waar het ongeval gebeurde, is gelegen naast een basisschool. Op het moment van het ongeval speelden er meerdere kinderen in de omgeving. Voor hen werd opvang en slachtofferhulp geregeld.