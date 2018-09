Nederlandse kandidaat ‘Boer zoekt Vrouw’ uit programma gezet na “innig contact” met meerdere dames

Net zoals in ons land is ook bij onze noorderburen het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ net van start gegaan. Maar daar is het programma al meteen een relletje rijker. Een van de kandidaten, biologisch melkveehouder Remco, heeft ten tijde van de voorstelaflevering in mei al met meerdere dames “innig contact” gehad. Daardoor heeft het programma besloten om hem niet meer te volgen.

In de aflevering van zondagavond was te zien hoe Remco (28) verrast werd met een feestje in een tent, waar veertig briefschrijfsters hem zaten op te wachten.

Maar uiteindelijk was het de kijker die werd verrast toen presentatrice Yvon Jaspers liet weten dat “na afloop ter oren was gekomen dat Remco ten tijde van de eerste aflevering met behoorlijk wat van die vrouwen innig contact had gehad”.

Vertrouwensbreuk

Op de website van ‘Boer zoekt Vrouw’ staat te lezen dat het programma “eerlijk en authentiek” is en “op basis van vertrouwen” wordt gemaakt.

“Wij maken ‘Boer zoekt Vrouw’ voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt”, klinkt het. “Omdat wij met veel deelnemers van het programma nauw contact hebben, kwam dit ons snel ter oren. Vervolgens hebben wij met alle betrokkenen veelvuldig gesprekken gevoerd.”

Volgens de makers is er sprake van een vertrouwensbreuk, aangezien Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten en hen ook had gevraagd te schrijven. “Hij heeft in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden daardoor geen eerlijke kans.”

“Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen”, reageert boer Remco zelf. “Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen ‘Boer zoekt Vrouw’. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van.”