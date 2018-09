Geen riem? Zo zakt je jeans nooit meer af

Een jeansbroek hoort thuis in de kleerkast van elke man. Een maat te groot gekocht of enkele kilo’s verloren? Met deze tips zakt je jeans nooit meer af!

Te wijde tailleband?

Zitten je broekspijpen als gegoten, maar is de tailleband van je jeans te breed? Vul een plantenspuit met drie delen water en één deel vloeibare wasverzachter. Spuit het mengsel op dat bepaalde stuk dat je wil laten krimpen tot het doorweekt is. Stop je jeans daarna in de droger op een standaard droogprogramma, maar op de hoogst mogelijke temperatuur. Op die manier trekken de vezels van de natte stof zich samen en worden ze dus strakker.

Ga in een heet bad zitten

Deze hack mag dan wel wat extreem zijn, efficiënt is hij eens te meer. Je favoriete jeans terug perfect laten aanpassen? Trek je jeans aan en vul een badkuip met heet water (zo heet als je kan verdragen natuurlijk). Zorg ervoor dat je benen en taille helemaal ondergedompeld zijn. Blijf in het water zitten tot het is afgekoeld tot kamertemperatuur (zo’n 20 minuten). De vezels van je broek trekken zich samen, aangepast aan jouw lichaamsbouw. Blijf je jeans dragen tot ze voldoende aan de buitenlucht heeft kunnen drogen.

Ook het juiste ondergoed is belangrijk

Last but not least: wist je dat ook je ondergoed een rol kan spelen? Kies voor een model (een boxershort of klassieke slip) dat hoog genoeg aan je taille zit. Kies voor ondergoed uit katoen, dat stremt met andere stoffen waardoor je de kans op afzakkende jeansbroeken verkleint!