Wilt u uw tuin (her)aanleggen? Let op deze 10 veelgemaakte fouten

Een tuin aanleggen is een heel karwei en u moet aan veel aspecten denken. De grootste blunder? Zomaar zonder plan of visie te werk gaan. Dan eens hier en dan eens daar wat aan te passen. Vaak komt u dan op een samenraapsel uit van alles en niets. Neem de tijd om stil te staan bij hoe uw tuin eruit mag zien. We sommen hier alvast tien veelgemaakte fouten op, om te voorkomen dat u ze ook maakt. Een gewaarschuwd mens…