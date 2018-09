Vroeger moest je een front row zitje op de modeweek verdienen, nu betalen

Uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat de tijden dat enkel celebrities en modejournalisten op de eerste rij zitten tijdens modeshows voorbij zijn. Je kunt zo'n zitje gewoon kopen en meer nog, sommige modehuizen vragen er flinke bedragen voor.

Altijd al eens op de front row van een modeshow willen zitten, maar je bent helaas geen journalist, influencer of celebrity? Niet getreurd, je kunt er tegenwoordig kaartjes voor kopen. Dat is in elk geval mogelijk voor de shows van de Britse labels Temperly Londen en Mary Katrantzou. Die eerste is het modehuis van Alice Temperly en de favoriet van Kate Middleton, die tweede kleedt bekendheden zoals Michelle Obama, Sarah Jessica Parker en Keira Knightley.

Bij Katrantzou kun je een kaartje kopen voor de modeshow van zaterdag voor omgerekend zo'n 5.600 euro, kon The Guardian uitvissen. "We verkochten inderdaad tickets, enkele weken geleden", reageert senior sales executive Sarah Dulong. Toen haar werd gevraagd of de gasten enige kennis van mode aan de dag moesten leggen, kwam daar een negatief antwoord op. "De kaartjes worden ook aangeboden als onderdeel van een pakket voor de London Fashion Week van de British Fashion Council (BFC)", klinkt het nog.

Champagneontbijt en meet and greet

Bij de British Fashion Council geven ze toe dat ze dergelijke pakketten aanbieden. Dat kan gaan van een "glamoureus ontbijt met champagne" tot een "front row experience" waarbij je een zitje krijgt en achteraf ook backstage een kijkje mag gaan nemen voor een meet and greet met de designer. De prijzen daarvoor starten vanaf zo'n 1.900 euro.

Bij de BFC zien ze er in elk geval geen graten in. "Als non-profitorganisatie die jonge ontwerpers ondersteunt, bieden wij pakketten aan die het voor ons mogelijk maken om deze designers op hun beurt een toplocatie aan te bieden om hun werk te tonen", zegt CEO Caroline Rush in een reactie. Volgens haar is het bovendien een service die de BFC al langer aanreikt, maar de vroegere CEO Harold Tillman geeft dan weer aan geshockeerd te zijn door het nieuws.

Juridische stappen

Het is daarnaast vooral het ticketbedrijf Sincura dat zich op de verkoop van front row zitjes heeft gegooid. Hoe die aan de tickets geraken, is niet bekend, maar zo waren er onder meer plaatsen beschikbaar voor de show van Victoria Beckham in Londen en die van Calvin Klein en Oscar de la Renta in New York. Die eerste twee ontkennen met klem dat ze daar ook maar iets mee te maken hebben. Uit de hoek van Calvin Klein kwam zelfs de mededeling dat ze juridische stappen zullen ondernemen.