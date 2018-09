‘Druk druk druk’, maar we slapen wel een pak meer dan 40 jaar geleden

Slapeloosheid. Slaaptekort. Slaapstoornissen. Het actuele leven met stress en smartphones zou danig op onze nachtrust inhakken. Klopt niet, leert een studie van de universiteit van Oxford. In vergelijking met de jaren 70, slapen we vandaag zelfs 43 minuten langer per nacht. Slaapexperts zijn verrast.

De hectiek van onze samenleving leidt tot slaaptekort. Denken we. Maar is dat wel zo? Slapen we minder dan vroeger? Dat wilden wetenschappers van de universiteit van Oxford weleens weten.

De universiteit ...