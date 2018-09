David Goffin staat ook op nieuwe ATP-ranking elfde

David Goffin behoudt op de maandag verschenen ATP-ranking zijn elfde plaats. De Spanjaard Rafael Nadal blijft de lijst aanvoeren, voor de Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic.

Geen wijzigingen in de top 20 van de ranking. De Argentijn Juan Martin del Potro valt dus opnieuw net naast het podium, terwijl de Duitser Alexander Zverev de top 5 vervolledigt.

Ruben Bemelmans komt in de hiërarchie als tweede Belg na Goffin, op een 109e plaats. Daarmee doet de Limburger precies even goed als de vorige ranking. Ook Kimmer Coppejans blijft stabiel als 211e. Arthur De Greef stijgt twee plekken naar 254, Christopher Heyman moet er op zijn beurt één inleveren (311). Steve Darcis, al maanden out met een elleboogblessure, zakt naar 315 (-2). Voorts valt de forse stijging van Joris De Loore (+46) op, naar plaats 391.

ATP-ranking:

1. Rafael Nadal (Spa) 8760 ptn

2. Roger Federer (Zwi) 6900

3. Novak Djokovic (Ser) 6445

4. Juan Martin Del Potro (Arg) 5980

5. Alexander Zverev (Dui) 4890

6. Marin Cilic (Kro) 4715

7. Grigor Dimitrov (Bul) 3755

8. Dominic Thiem (Oos) 3665

9. Kevin Anderson (ZAf) 3595

10. John Isner (VSt) 3470

11. David Goffin (Bel) 3435

... 109. Ruben Bemelmans 486 211. Kimmer Coppejans 264 254. Arthur De Greef (+2) 218 311. Christopher Heyman (-1) 154 315. Steve Darcis (-2) 150 352. Yannick Mertens (-4) 127 391. Joris De Loore (+46) 105 405. Zizou Bergs (-2) 98 421. Germain Gigounon (+43) 93 455. Jeroen Vanneste (-17) 81 458. Maxime Authom (+1) 79 464. Niels Desein (+4) 77 492. Romain Barbosa (+2) 72 538. Jonas Merckx (-24) 60 548. Clement Geens (-1) 57 578. Julien Cagnina (-40) 51 582. Omar Salman (+43) 51 647. Maxime Pauwels 40 707. Yannick Vandenbulcke (-5) 33 714. Michael Geerts (-5) 32 773. Benjamin D’hoe (+143) 26 796. Yannik Reuter (-2) 24.