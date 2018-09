‘Desperate Housewives’-actrice verloor haar rode lokken door kanker

Marcia Cross (56), vooral bekend van haar rol als Bree Van De Kamp in 'Desperate Housewives' heeft kanker gehad, maar heeft dat maandenlang geheim gehouden. Pas nu deelde ze op Instagram een foto waarin ze haar korte haren toont. Haar bekende rode lokken zijn haast helemaal weg, maar ze is wel aan de beterhand.

Marcia Cross heeft er een maandenlange strijd tegen kanker opzitten, maar dat nieuws is nu pas bekend geraakt via een foto op Instagram die ze zelf deelde. Ondertussen heeft de actrice verteld dat ze acht maanden geleden begon met chemotherapie. Met als gevolg dat haar bekende rode haar is beginnen uit te vallen.

"Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nog leef, maar triest dat mijn haar is uitgevallen en maar 2,5 centimeter lang is. Ik zie er een beetje gek uit. Wie heeft er nog zijn haren verloren als gevolg van kanker? Praat met mij. Ik begrijp wat je bedoelt", zei ze op Instagram.

Uit alle hoeken kreeg ze steunberichten, ook van collega's zoals Kelly Rutherford en Lori Loughlin. Daarna postte ze nog een bericht waarin ze stelt dat ze ondertussen kankervrij is. "Alles gaat goed nu. Het was een moeilijk avontuur, maar ik ben gezond, gelukkig en meer dankbaar dan ik ooit ben geweest. Uit de grond van mijn hart, bedankt voor alle liefde."