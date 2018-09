Agent in Maximiliaanpark aangevallen door man met mes: dader neergeschoten

Een man heeft vanmorgen een agent aan gevallen met een mes. Dat gebeurde in het Brusselse Maximiliaanpark. De dader is door de politie neergeschoten.

Wat de aanleiding was voor de feiten is nog niet duidelijk. Ine Van Wymersch van het Brusselse parket bevestigt wel dat een agent is aangevallen met een mes. Hij raakte lichtgewond. Daarop werd de dader door de politie neergeschoten. Hij kreeg een kogel in de borst en in het been. Over zijn toestand is nog niets bekend. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De hele buurt is afgesloten.

Meer is er voorlopig nog niet bekend. Ook niet of de dader een transmigrant is. Zoals bekend verblijven er tientallen, soms een paar honderden, transmigranten in het Maximiliaanpark.