Victoria Beckham komt thuis tijdens Londense modeweek

Tien jaar lang is Victoria Beckham designer en al die tijd stelde ze haar collecties voor in New York, tot nu. Voor het eerst deed ze dat tijdens de modeweek in Londen en in haar thuisland. Het werd een emotionele gelegenheid met ook haar hele gezin op de eerste rij en haar ogen die wat begonnen te tranen toen ze het applaus in ontvangst nam.

Haar vier kinderen, haar man David en haar ouders, zussen, neefjes en nichtjes, allemaal zaten ze op de eerste rij voor wat een van de mijlpalen in het leven van Victoria Beckham zou worden. Ze vierde het jubileum van haar gelijknamige label en presenteerde haar nieuwste collectie voor het eerst in Londen. Het voelde ongetwijfeld een beetje aan als thuiskomen. Ze was dan ook zichtbaar ontroerd toen ze na de show haar rondje deed langs alle gasten. Achteraf ging het richting een diner met de familie, mochten alle remmen eens los en danste ze onder meer op 'Spice Up Your Life'.

Toch werd het geen nostalgische dag. "Ik wou dat het event zelf behoorlijk intiem was, met heel wat van mijn klanten en diegenen die me altijd gesteund hebben, maar nooit eerder naar een show van mij konden komen", zei ze in een interview met The New York Times. Dit gaat niet over terugkijken naar het verleden. Ik kijk altijd naar de toekomst. Dus de collectie draait rond wat vrouwen nu willen dragen en kopen. Ik wil hen opties geven."

Maar even terug naar het begin van de middag en de modeshow zelf. Die werd geopend door de 47-jarige Stella Tennant, die in een wit maatpak als eerste de marmeren trap kwam afgedaald. "Stella is iemand waar ik al lang heel veel respect voor heb", zei Victoria achteraf. "Ze is alles wat een vrouw zou moeten zijn en heeft een fantastische carrière achter de rug. Dit seizoen draaide het dan ook rond het vieren van vrouwen. Niet enkel de Victoria Beckham-vrouw, maar alle vrouwen."

Wat Tennant droeg, was de voorbode van wat zou volgen: een collectie die vooral draaide rond gemak en comfort met ruime jurken, veel broeken en platte schoenen. Naar eigen zeggen speelde ook contrast dit keer een belangrijke rol. Zo kregen enkele jurken een touw als riem mee, in felblauw en roze, en dook rood vaak op als opvallend accent. Nadrukkelijk aanwezig waren ook de broeken met aan de voorkant een split. Victoria zelf droeg ook een exemplaar. En dat is meteen wat haar tekent, ze ontwerpt kleren waar zij als moeder van vier gemakkelijk, maar toch elegant en klassevol in kan leven. Wie had dat tien jaar geleden gedacht?