WK petanquen: u mag één keer raden wie won (België sneuvelde eervol)

Frankrijk heeft zondag in het Canadese Desbiens, in Quebec, de wereldtitel petanquen op zak gestoken. ‘Les Bleus’ haalden het in de finale met 13-7 van Marokko.

Marokko had zich voor de finale geplaatst na een 13-8 zege in een Noord-Afrikaanse derby met Tunesië in de halve finales. Frankrijk deelde in zijn halve eindstrijd een 13-0 pandoering uit aan Senegal. In de achtste finales rekenden de Fransen in een thriller (13-11) af met België.

Frankrijk volgt Madagaskar op als wereldkampioen, dat in 2016 aan het feest was.