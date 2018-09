Hollywoodactrice spoorloos verdwenen na grote belastingfraude

Fan Bingbing is weg. Opgegaan in rook. De beroemdste Chinese superster en een van de best betaalde actrices ter wereld speelde mee in X-Men en Iron Man en nu heeft al bijna drie maanden lang niemand meer iets van haar vernomen. Onlangs nog raakte bekend dat de Chinese schone, en met haar de hele filmindustrie, op grote schaal belastingen ontdook. Iets waar het communistische regime niet mee kon lachen. Dus moest Fan Bingbing verdwijnen.