Max Verstappen tijdens GP van Singapore verkozen tot 'Driver of The Day'

De Nederlander Max Verstappen is tijdens de GP van Singapore door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

De Red Bull-piloot kwalificeerde zich als tweede en mocht daardoor naast Lewis Hamilton van op de eerste startrij vertrekken. Bij de start verloor Verstappen een plaats aan Sebastian Vettel maar bij de eerste serie pitstops slaagde Verstappen erin om net voor Sebastian Vettel op de baan te blijven.

Verstappen kwam naast Vettel uit de pitlane gereden maar blokte de Duitser met een mooi manoeuvre af waarmee hij zich uiteindelijk verzekerde van de tweede plaats op het podium. Dat werd door de F1-fans overduidelijk gesmaakt want Verstappen kreeg van hen de meeste stemmen en werd daardoor verkozen tot 'Driver of The Day'.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Verstappen tot 'Driver of The Day' werd verkozen. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo werden dit seizoen al drie keer tot 'Driver of The Day' verkozen.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton

GP van Duitsland: Lewis Hamilton

GP van Hongarije: Daniel Ricciardo

GP van België: Sebastian Vettel

GP van Italië: Kimi Raikkonen

GP van Singapore: Max Verstappen

