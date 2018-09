Vrouw beschuldigt kandidaat Trump voor het Hooggerechtshof van seksuele agressie: “Ik dacht dat hij me kon doden zonder dat te willen”

Een vrouw die de kandidaat van president Donald Trump voor het Hooggerechtshof eerst nog anoniem beschuldigd had van seksuele aanranding in de jaren negentig, is zondag met haar verhaal publiek naar buiten getreden in de Washington Post. Dat leidde ertoe dat de Democraten eisen dat de stemming in de Senaat over zijn benoeming wordt uitgesteld.

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar op een avond aangerand heeft toen die laatste, die op dat moment naar een middelbare school ging in Washington, “compleet dronken” was. “Ik dacht dat hij mij kon doden zonder dat te willen”, zei ze in de krant. Ze zou zich uiteindelijk hebben kunnen onttrekken uit zijn omhelzing en de plek kunnen verlaten hebben waar hij haar in de val had gelokt.

De vrouw legt in de krant uit dat ze uit de schaduw treedt nadat haar beschuldigingen, die ze in een vertrouwelijke brief had geuit, publiek werden gemaakt eind vorige week. Dat leidde tot allerlei geruchten over de identiteit van de briefschrijfster.

“Maar ik vind nu dat mijn burgerplicht zwaarder weegt dan mijn angst voor represailles”, zei de vrouw, die lesgeeft aan de universiteit van Palo Alto. Volgens de Washington Post is ze een Democrate en deed ze giften aan politieke organisaties.

Het Witte Huis reageerde door te stellen dat Brett Kavanaugh de beschuldigingen al “stellig en ondubbelzinnig” ontkende.

Christine Blasey Ford zegt dat ze nooit over de feiten heeft gepraat, tot een therapeutische sessie met haar man in 2012. Ze was jarenlang getraumatiseerd. Ze gaf aan de krant nota’s van haar therapeuten, die spreken van een “poging tot verkrachting” in haar jeugd.

Na de publicatie van de getuigenis vroegen de Democraten uitstel van de stemming in de Senaat, die Kavanaughs benoeming moet bevestigen. De stemming staat voor 20 september gepland. De Democraten willen dat de FBI eerst zijn werk doet.