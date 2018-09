“Ik had het je voorspeld”

STVV pakte zondagavond een bijzonder knappe eerste uitoverwinning van het seizoen. Invaller en debutant Daichi Kamada legde de match met een klasseflits in de plooi, heel Gent werd er stil van. STVV wipt zowaar naar de eerste kolom van het klassement. “Een mooie goal? Die ruimte kreeg ik in Duitsland nooit, hoor”, glunderde de matchwinnaar na afloop. De Japanner had het een week geleden nog voorspeld in onze krant: “Ik scoor vaak bij een debuut en was het opnieuw van plan. Ik had het je toch gezegd, niet?”