HasseltTot zaterdag hadden de verschillende politieke partijen de tijd om hun kandidatenlijst in te dienen. Dat leverde her en der enkele verrassingen op. Zo zal de partij van de uit de sp.a gezette Ahmet Koç nergens in Limburg opkomen. Be.One, de partij van Dyab Abou Jahjah, diende alleen in Beringen, Houthalen-Helchteren en Zutendaal een lijst in.