De eerste volledig rode peer hangt dit jaar aan de takken van fruit- en groentenexportbedrijf Vergro. Het bedrijf bestaat nu een halve eeuw. Dat resulteerde niet alleen in een bedrijfsuitbreiding met 5.000 vierkante meter en zes laadplaatsen, maar meteen ook in een bijzondere peer: de rode vrucht kreeg de naam Red Modock, naar een indianenstam die vroeger leefde in de regio van de Amerikaanse ontwikkelaar van het ras. De peer is een kruising van Red Barlet en Forelle.