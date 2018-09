Zijn eerste voetbalschoenen versleet hij in eigen land, bij de jeugd van onder meer Barcelona. Daarna speelde hij zeven jaar in Italië. Het was aan hem te zien. Pol Garcia, die andere debutant bij STVV, is een stugge verdediger met goeie voeten. “Een combinatie van tiki-taka en van catenaccio”, glunderde de Spanjaard.