Lommel leed zondag zijn eerste nederlaag van het seizoen en wat voor eentje. Pas nadat Westerlo via Naessens (twee keer), Van Eenoo en Abrahams op 4-0 geklommen was, kon SK (even) een vuistje maken. Verder dan een eerredder van de onvermijdelijke Rocha geraakte een onkennelijk groen-wit niet. Kapitein Glenn Neven vatte het na afloop dan ook treffend samen. “Westerlo speelde goed en wij hadden een complete offday.”