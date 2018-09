Acht jaar na gasexplosie in Luik: gerecht wil twee mensen voor rechter slepen

LuikAcht jaar na de dramatische gasexplosie in Luik – waarbij veertien doden vielen – wil het gerecht deze week eindelijk twee mensen voor de rechter slepen. De eigenaar van de betrokken woning en een ambtenaar worden beiden beschuldigd van nalatigheid. Voor de nabestaanden van het Zolderse slachtoffer Vicky Storms (24) worden er niet genoeg verantwoordelijken vervolgd. “We hebben nog maar weinig vertrouwen in dat proces.”“We hebben nog maar weinig vertrouwen in dat proces.”