Parkeerwachter (21) uit het niets zwaar mishandeld door groep jongeren: “Ik mag van geluk spreken dat ik nog leef”

In het Engelse Birmingham is een parkeerwachter vrijdag tijdens zijn werk uit het niets hardhandig toegetakeld door een groepje jongeren. De jongeman werd van zijn scooter getrokken en meermaals hard op het hoofd en lichaam geschopt. Vervolgens gingen de belagers ervandoor met zijn voertuig. “Ik dacht niet dat ik ooit nog zou rechtstaan.”

De 21-jarige Charlie Weston was vrijdag bezig met zijn ronde als parkeerwachter toen hij plots werd omsingeld door een groep jongeren. “Ik had niet door dat er mensen achter mij aankwamen. Toen ik omkeek zag ik plots een man met een hoodie die zijn capuchon strak over zijn hoofd had getrokken, zodat ik zijn gezicht niet kon zien.”

Uit het niets ging het drietal over tot zinloos geweld. Ze trokken Charlie van zijn scooter en smeten hem op straat. Eén van de belagers begon de parkeerwachter direct tegen de onderrug te trappen. Een ander probeerde de helm van Charlies hoofd te trekken. Toen dat niet lukte, gaf hij het weerloze slachtoffer trap na trap op zijn hoofd. De derde aanvaller gaf Charlie ook nog enkele trappen, alvorens er met zijn scooter vandoor te gaan.

Ondertussen wordt het gebeuren door een handvol omstaanders gefilmd. Ingrijpen doen ze niet.

(Lees verder onder de video. Let op: schokkende beelden)

Really disturbing to see what’s going on in our community it’s time for action before it’s to late @BordesleyWMP @DaveThompsonCC @alumrock pic.twitter.com/f5hfaCRm8o — naveed sadiq (@beardedbroz) 14 september 2018

“Geluk dat ik nog leef”

Maar het voertuig stelen was niet het doel van het geweld, meent Charlie. “Ze wilden mij gewoon te grazen nemen”, klinkt het in de Daily Mail. Terwijl hij op de grond lag, vreesde het slachtoffer voor zijn leven. “Ik dacht dat mijn kaak gebroken was. Ik mag van geluk spreken dat ik nog leven. Ik dacht niet dat ik ooit nog zou rechtstaan.”

Charlie bracht na de aanval vier uur in het ziekenhuis door, waar hij werd behandeld voor verwondingen in zijn gezicht. Daarnaast moest hij pijnstillers slikken. Dat belette hem er echter niet van een dag later weer aan de slag te gaan.

Misselijkmakend

De lokale autoriteiten hebben het incident unaniem veroordeeld. “Dit is absoluut misselijkmakend”, zei politiechef Dave Thompson. Zijn collega Tom Lyons valt hem bij: “Ik was woedend toen ik de beelden zag. Het geweld dat gebruikt wordt, is werkelijk schrikbarend.”

De politie is nog altijd op zoek naar de drie verdachten, evenals twee omstaanders.