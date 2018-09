Viktor Verhulst gaat vader (alweer) achterna in 'De Slimste Mens'

Na Studio 100-baas Gert Verhulst doet ook zijn 24-jarige zoon Viktor mee aan De Slimste Mens ter Wereld. Beter doen dan zijn vader wordt moeilijk: Gert is de enige die de magische elfde aflevering overleefde.

Gert Verhulst (50) nam in 2014 deel aan de quiz. Hij pakte het brons in de finale, na winnaar Adil El Arbi en Bart De Pauw. Winnen deed Gert Verhulst dus niet, maar hij vestigde wel een record: nooit eerder sinds de start van De Slimste Mens ter Wereld in 2003 hield iemand het langer dan elf afleveringen vol.

Voor de hand liggend is de deelname van Viktor Verhulst aan de populaire quiz niet: je ziet hem zelden of nooit in spelletjes op televisie. In 2016 maakte Viktor een uitzondering voor Boxing Stars van mannenzender Caz. Een tafelspringer is Viktor ­Verhulst dan ook niet. Naar de buitenwereld is hij geserveerd en introvert, een eigenschap die hij van zijn vader erfde. Hij en Marthe (van K3) werden vorig jaar door de lezers van Story uitgeroepen tot het favoriete koppel, maar aan die relatie kwam deze zomer een einde.

Viktor werkt in het bedrijf van zijn vader, die hij vorig jaar verraste met een steengoed scenario – de woorden van zijn vader – voor de kerstshow van Studio 100. Nu werkt Viktor achter de schermen van Gert Late Night.

Vanaf half oktober is De Slimste Mens ter Wereld er weer. Al bevestigd zijn Hans Vanaken, Wouter Vandenhaute, Clara Cleymans, Peter Van de Veire, Saartje ­Vandendriessche en Julie ­Colpaert.