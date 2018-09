Eindelijk prijs in Ghelamco Arena: invaller Kamada bezorgt STVV drie punten tegen AA Gent

STVV pakte zondagavond een eerste uitoverwinning van het seizoen. Daichi Kamada, de Japanner die op de slotdag van de zomermercato binnengehaald werd, besliste tien minuten voor tijd bijzonder knap. Een eerste Truiense zege in Gent sinds het bestaan van de Ghelamco Arena. De Kanaries klimmen zowaar naar de eerste kolom.

STVV kon in vijf seizoenen Ghelamco Arena nog geen enkele keer verrassen, de laatste uitzege van de Limburgers in Gent dateerde al van 20 februari 2010 in het toenmalige ...